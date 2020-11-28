Известный агент игроков НХЛ сменил работу, чтобы быть рядом с семьей

Известный агент игроков НХЛ Марк Гай покинул этот бизнес. Он мотивировал свое решение тем, что хочет находиться поближе к своей семье, сообщает Sportsnet.

Гай трудился агентом более 20 лет. Его клиентами были многие хоккеисты, в том числе и звезды НХЛ: Стивен Стэмкос, Алекс Пьетранджело, Бо Хорват, Том Уилсон, Пи-Кей Суббан и многие другие.

Теперь Гай планирует заняться продажей автомобилей.