Известный агент игроков НХЛ сменил работу, чтобы быть рядом с семьей
10:38
Известный агент игроков НХЛ Марк Гай покинул этот бизнес. Он мотивировал свое решение тем, что хочет находиться поближе к своей семье, сообщает Sportsnet.
Гай трудился агентом более 20 лет. Его клиентами были многие хоккеисты, в том числе и звезды НХЛ: Стивен Стэмкос, Алекс Пьетранджело, Бо Хорват, Том Уилсон, Пи-Кей Суббан и многие другие.
Теперь Гай планирует заняться продажей автомобилей.
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