НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Известный агент игроков НХЛ сменил работу, чтобы быть рядом с семьей

10:38
Теги:

Известный агент игроков НХЛ Марк Гай покинул этот бизнес. Он мотивировал свое решение тем, что хочет находиться поближе к своей семье, сообщает Sportsnet.

Гай трудился агентом более 20 лет. Его клиентами были многие хоккеисты, в том числе и звезды НХЛ: Стивен Стэмкос, Алекс Пьетранджело, Бо Хорват, Том Уилсон, Пи-Кей Суббан и многие другие.

Теперь Гай планирует заняться продажей автомобилей.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир