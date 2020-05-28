Издание Deadspin предложило переименовать приз лучшему снайперу НХЛ в честь Овечкина

Обозреватель издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать приз НХЛ лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Ранее 34-летний россиянин в девятый раз выиграл трофей лучшему снайперу лиги «Морис Ришар Трофи».

— Переименуйте уже «Морис Ришар Трофи» в честь Александра Овечкина! Никто не приблизится к нему в этом споре, — написал Фелс. — Уэйн Гретцки и сам Морис Ришар становились лучшими снайперами сезона лишь по пять раз. Единственный, кто хоть как-то составляет конкуренцию Овечкину — Фил Эспозито, у него 6 таких трофеев. В день, когда Александр закончит карьеру, приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ должен быть переименован в его честь. Конечно, канадские болельщики и СМИ взорвутся от того, что награду НХЛ назовут в честь россиянина, но Овечкину не надо доказывать, что он — лучший бомбардир лиги, потому что он уже таким является.