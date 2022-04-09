Из действующих игроков только Кросби сделал 700 голевых передач быстрее Малкина

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру.

22 хоккеиста в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее, чем 35-летний игрок — Малкину потребовалось 976 игр.

Среди действующих игроков лиги быстрее 700 ассистов оформил только его партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби — за 856 матчей.

Малкин также стал первым российским игроком в истории НХЛ, отдавшим 700 результативных передач.