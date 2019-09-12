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«Вечерний Ургант» пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова

15:42

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутили над дисквалификацией российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Хоккеист отстранен Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года. В его допинг-пробе обнаружен кокаин.

При этом в Twitter телешоу появилось фото Кузнецова, на котором в качестве одного из зрителей изображен соведущий детской передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюша.

— Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать для поиска наркотиков свиней, — сказал телеведущий программы Иван Ургант. — Об этом сообщил начальник кинологической службы управления конвоирования ФСИН Дмитрий Макаров. Уже есть первые успешные результаты этой работы. Вы помните, летом в НХЛ разгорелся скандал? Российского хоккеиста Евгения Кузнецова уличили в употреблении кокаина. Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова.

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