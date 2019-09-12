«Вечерний Ургант» пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова
В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутили над дисквалификацией российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Хоккеист отстранен Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года. В его допинг-пробе обнаружен кокаин.
При этом в Twitter телешоу появилось фото Кузнецова, на котором в качестве одного из зрителей изображен соведущий детской передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюша.
— Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать для поиска наркотиков свиней, — сказал телеведущий программы Иван Ургант. — Об этом сообщил начальник кинологической службы управления конвоирования ФСИН Дмитрий Макаров. Уже есть первые успешные результаты этой работы. Вы помните, летом в НХЛ разгорелся скандал? Российского хоккеиста Евгения Кузнецова уличили в употреблении кокаина. Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова.
В Федеральной службе исполнения наказаний могут начать использовать свиней для поиска наркотиков.— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 12, 2019
Уже есть первые успешные результаты! Этим летом игрока НХЛ Евгения Кузнецова уличили в употреблении кокаина — и у нас есть фотография тайного агента, который раскрыл это дело ? pic.twitter.com/y0prVjrsYa