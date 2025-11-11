Проворов забросил шайбу в матче «Эдмонтон» — «Коламбус»

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов забил гол в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном».

На 12-й минуте 28-летний россиянин сделал счет 1:0.

В сезоне-2025/26 на счету Проворова 6 (3+3) очков в 15 матчах.