Защитник «Филадельфии» Иван Проворов после матче с «Монреалем» (4:3) прокомментировал свой гол в овертайме. Он проехал от своих ворот, эффектным финтом обыграл Макса Доми и забил.

— Они дали мне возможность идти вперед, увидел перед собой форварда, откатывающегося назад, — цитирует россиянина The Philadelphia Inquirer. — Решил попробовать, раз у меня есть время, это сработало. Вы растете, наблюдая, как люди совершают подобные движения, и иногда делаете на тренировках то, что хотите попробовать в играх. Думаю, что это была одна из тех игр. В НХЛ это сработало впервые.

Гол года? Проворов проехал от своих ворот и эффектным финтом обыграл защитника