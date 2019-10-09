Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в интервью «Известиям» отметил, что молодые игроки в НХЛ не требуют, а заслуживают хорошие контракты.

— В последние годы ваши ровесники и игроки чуть моложе в переговорах с клубами хотят сразу перейти от контракта новичка к большим зарплатам на уровне звезд, минуя промежуточные «мостики». Почему так происходит и за счет чего им удается добиться своего?

— Ну как бы игроки этого не требуют, а заслуживают. Просто сейчас молодые хоккеисты с первых лет на уровне НХЛ начинают приносить огромную пользу своим командам и играют на лидирующих позициях — в первой паре защитников или первых двух тройках нападения. Поэтому я думаю, что это всё заслуженно.

— Вы тоже с самого начала переговоров по контракту настраивались обойти этот «мостик»?

— С самого начала никто на такое не настраивается. Я играю в хоккей и люблю его. И не зацикливаюсь на контрактах и чем-то подобном. Просто получаю удовольствие от игры и стараюсь каждый день расти как хоккеист.

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