Иван Проворов: «Филадельфия» сделала все, чтобы выкарабкаться"
12:59
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ от «Лос-Анджелеса» (3:5) подчеркнул: его команда сделала все возможное, чтобы перевести игру в овертайм.
— Мы сделали все, что могли, чтобы выкарабкаться, но не смогли сравнять счет и добиться овертайма, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Проворова. — Надо извлечь уроки и двигаться вперед.
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