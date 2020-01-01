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Иван Проворов: «Филадельфия» сделала все, чтобы выкарабкаться"

12:59
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ от «Лос-Анджелеса» (3:5) подчеркнул: его команда сделала все возможное, чтобы перевести игру в овертайм.

— Мы сделали все, что могли, чтобы выкарабкаться, но не смогли сравнять счет и добиться овертайма, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Проворова. — Надо извлечь уроки и двигаться вперед.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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