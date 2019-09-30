Иван Проворов: «Филадельфия» должна сильно начать сезон»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ. В прошлом «летчики» не смогли попасть в плей-офф.

— Конечно, в первую очередь мы сконцентрированы на том, чтобы хорошо начать регулярный чемпионат, — цитирует официальный сайт НХЛ Проворова. — Мы должны сильно начать сезон, набирать очки нужно уже на старте. В то же время мы всегда найдем эмоции, чтобы насладиться моментом в матче с «Лозанной», получить удовольствие. У нас новый главный тренер, есть перемены в штабе и в составе.

Очень полезно, когда мы проводим первые дни вместе, лучше узнаем друг друга. Сплачиваемся как коллектив. Важно, когда мы делаем какие-то вещи вместе перед сезоном, чтобы потом на льду у нас была игровая интуиция. И, конечно, у нас будут командные мероприятия, совместные ужины. Я считаю, это тоже часть хорошего тимбилдинга.

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