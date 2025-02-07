Просветов: «Бобровский сейчас находится в своем прайме»
Вратарь московского ЦСКА и экс-игрок «Колорадо» Иван Просветов считает Сергея Бобровского сильнейшим российским голкипером в НХЛ.
«Кого бы назвал лучшим российским вратарем в НХЛ? Бобровский, Василевский и Шестеркин — спортсмены высокого уровня. Но в пользу Бобровского выступает его огромный опыт, плюс Кубок Стэнли. Поэтому если выбирать, то мне лично он очень импонирует. Шестеркин еще довольно молод. Думаю, если бы он был возрастом, как Сергей, то составил бы более серьезную конкуренцию. Но, на мой взгляд, Бобровский сейчас находится в своем прайме. Это видно как морально, так и физически», — цитирует Legalbet Просветова.
В этом сезоне 36-летний Бобровский сыграл 36 матчей за «Флориду», отражая 90,07 процента бросков по своим воротам.
Источник: Legalbet
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|50
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|112
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|Нэшвилл
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|О
|1
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|82
|39
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|95
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|Эдмонтон
|82
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|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
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|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
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|6
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|Финал
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Каролина - Монреаль
|4 - 1
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Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
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Баффало - Бостон
|4 - 2
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Вегас - Юта
|4 - 2
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Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
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|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
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Даллас - Миннесота
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