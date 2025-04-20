Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов признался, что ему всегда больше нравился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Был ли Овечкин моим кумиром? В детстве — да. Хотя мне всегда больше нравился Малкин», — сказал Демидов журналистам перед серией с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.

«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

38-летний Малкин является трехкратным обладатедем Кубка Стэнли, 39-летний Овечкин выигрывал трофей один раз. В этом сезоне капитан «Вашингтона» довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки (894) и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги.