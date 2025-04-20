Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов признался, что ему всегда больше нравился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Был ли Овечкин моим кумиром? В детстве — да. Хотя мне всегда больше нравился Малкин», — сказал Демидов журналистам перед серией с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.
«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.
38-летний Малкин является трехкратным обладатедем Кубка Стэнли, 39-летний Овечкин выигрывал трофей один раз. В этом сезоне капитан «Вашингтона» довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки (894) и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
Результаты / календарь
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25.04
|20.04
|01:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|5 : 3
|20.04
|03:30
|
Даллас – Колорадо
|1 : 5
|20.04
|22:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
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