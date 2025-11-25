Барбашев забил восьмой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в ворота «Юты» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 26-й минуте Барбашев сделал счет 1:2.

В сезоне-2025/26 россиянин в 22 матчах набрал 19 (8+11) очков.

Российский хоккеист играет за «Вегас» с 2023 года. В сезоне-2024/25 в 70 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (23+28) очко, в 11 матчах плей-офф — 2 (1+1) очка.