Барбашев забил 17-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в ворота «Лос-Анджелеса» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).

30-летний россиянин отличился на 60-й минуте. Он поразил пустые ворота и сделал счет 6:4 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Барбашев в 58 матчах набрал 42 (17+25) очка. Его результативная серия составляет семь игр.

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