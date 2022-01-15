Иван Барбашев: «В «Сент-Луисе» есть что-то особенное»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, что помогает команде не сбавлять ход и добиваться побед. Также он отметил, что ему комфортно в городе и клубе.
«Здесь много разных факторов, но все они говорят о том, каким коллективом мы являемся. Мы продолжаем сражаться при любых обстоятельствах и никогда не сдаемся... В нашей команде есть что-то особенное.
Нам по-прежнему нужно лучше действовать в своей зоне. Мы работаем над этим и надеемся на дальнейший прогресс. Конечно, очень здорово, что в последних трех матчах мы пропустили всего лишь по одному голу, за этим было приятно наблюдать. Плюс наши вратари помогали нам.
Мне просто весело и комфортно играть с каждым игроком этой команды. У нас действительно классный и мастеровитый коллектив. Все стараются играть правильно и облегчать задачу своим партнерам. Мы проводим отличный сезон, а когда команда выигрывает, то это добавляет всем хорошего настроения", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|2
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|19.11
|03:00
|
Баффало – Калгари
|0 : 5
|19.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|0 : 6
|19.11
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|19.11
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 1
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|19.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 1
|19.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|7 : 2
|19.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.11
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|4 : 5 Б
|19.11
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 1 Б
|19.11
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|1 : 2
|19.11
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1