Иван Барбашев: «В «Сент-Луисе» есть что-то особенное»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, что помогает команде не сбавлять ход и добиваться побед. Также он отметил, что ему комфортно в городе и клубе.

«Здесь много разных факторов, но все они говорят о том, каким коллективом мы являемся. Мы продолжаем сражаться при любых обстоятельствах и никогда не сдаемся... В нашей команде есть что-то особенное.

Нам по-прежнему нужно лучше действовать в своей зоне. Мы работаем над этим и надеемся на дальнейший прогресс. Конечно, очень здорово, что в последних трех матчах мы пропустили всего лишь по одному голу, за этим было приятно наблюдать. Плюс наши вратари помогали нам.

Мне просто весело и комфортно играть с каждым игроком этой команды. У нас действительно классный и мастеровитый коллектив. Все стараются играть правильно и облегчать задачу своим партнерам. Мы проводим отличный сезон, а когда команда выигрывает, то это добавляет всем хорошего настроения", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева.