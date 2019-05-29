Иван Барбашев: "Тарасенко разошелся во второй половине сезона"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев заявил, что его партнер по команде Владимир Тарасенко стал действовать намного полезнее во второй половине сезона.

- Начало сезона у него получилось очень тяжелым, шайба в ворота не шла, - приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ. - Но во второй половине он разошелся, начал забивать, забивать, забивать. С того момента, как команда в январе начала выигрывать, он изменился, стал играть намного лучше остальных. Команда им очень довольна.

Напомним, "Сент-Луис" вышел в финал Кубка Стэнли, где играет с "Бостоном". Счет в серии пока составляет 1-0 в пользу "Брюинз". Тарасенко провел 96 матчей за "Блюз", в которых набрал 82 (42+40) очка.

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