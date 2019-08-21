Иван Барбашев: «Рубимся вместе с Тарасенко в PUBG. Он зверь в этой игре»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что увлекается компьютерными играми. Вместе с Владимиром Тарасенко они играют в PUBG.

— Кто отвечает в команде за музыку?

— Ее ставят Эдмундссон, Бортуццо и Шенн. Во время тренировок у нас в раздевалке играет «кантри». Как по мне, это не лучший выбор. В прошлом сезоне к нам пришел защитник Дель Зотто, он еще, как оказалось, и ди-джей. Любит сводить разные треки. Перед матчами играла его музыка, а поскольку мы начали побеждать, то до конца сезона продолжали слушать эти композиции. Хотя когда мы завоевали Кубок Стэнли, и вся команда полетела праздновать в Вегас, то там выступала группа Loud luxury. Кто-то с ними дружит, она всегда к нам в Сент-Луис прилетает. Так вот, в клубе Дель Зотто занял место за диджейским столиком.

— У вас случайно нет схожего хобби?

— Нет, у меня только компьютерные игры.

— Какие?

— Я играю в Battle ground, которую в России все сокращенно называют PUBG. Рубимся вместе с Вовой Тарасенко. Я видел его интервью, он сказал, что я в этой игре «зверь». Не верьте ему.

— Кто же тогда зверь?

— Вова. Он мне просто решил сделать мне комплимент. Многие хоккеисты играют в PUBG. Хотя в «Сент-Луисе» только мы вдвоем, остальные предпочитают Fortnite. (Алена Гребенькова)

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