Барбашев — о победе над «Колорадо»: «С Айкелом и Стоуном очень приятно играть»

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Колорадо» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Барбашев в этой встрече набрал 4 (2+2) очка.

«С Джеком Айкелом и Марком Стоуном очень приятно играть, — цитирует Барбашева сайт НХЛ. — Чувствовал себя хорошо. Нам предстоит еще много чего доказать в ближайшие пару дней, но главное, что мы забили пару голов и выиграли матч».

Следующий матч «Вегас» проведет 12 октября против «Сент-Луиса». Начало — в 05.00 по московскому времени.