Иван Барбашев: "Приятно, что удалось забить, но это не имеет значения, ведь мы проиграли"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев прокомментировал разгромное поражение от "Бостона" в третьем матче финала Кубка Стэнли (2:7). Россиянин смог отметиться заброшенной шайбой.

- Конечно, приятно, что удалось забить в своем первом финале, но на самом деле это не имеет значения, потому что мы проиграли, да еще и с таким счетом, - цитирует русскоязычная версия официального сайт НХЛ Барбашева.