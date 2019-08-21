Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» отметил, что его приоритетом является продолжение карьеры в НХЛ. Из «Динамо»? с ним никто не связывался.

— Реально ли возвращение в Россию? Радулову, Дадонову это не помешало удачно вернуться в НХЛ.

— Надо быть готовым ко всему, с агентом обдумаем все возможные пути продолжения карьеры, но приоритет понятен — мне очень хотелось бы продолжить играть в НХЛ.

— Если у вас появится вариант с «Динамо» и супруга скажет, что хочет вернуться в Москву, то что будете делать?

— В Сент-Луисе не скучно, хоть и город маленький. Когда к нему привыкаешь, понимаешь, что это хорошее место. Я о том, что вы спрашиваете, даже не задумывался.

— Из «Динамо» никто к вам не подходил, планами не интересовался?

— Я ничего не слышал.

— Если будет локаут, какую команду вы бы выбрали?

— Для меня «Динамо» — родной клуб, но все равно надо смотреть по ситуации. (Алена Гребенькова)

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