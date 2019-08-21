Иван Барбашев: «Овечкина лучше жестко не встречать»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» отметил, что жестко играть против соотечественника Александра Овечкина не будет.

— Во время презентации Кубка Стэнли на кубе динамовской арены вывели видеообращение Александра Овечкина, пообещавшего в следующем сезоне забрать у «Сент-Луиса» трофей обратно. Вы с ним знакомы?

— Да, но виделись один раз, когда в Сент-Луисе играли с «Кэпиталз». Тогда мы ходили вместе на ужин с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, Яшкиным и еще с двумя ребятами из «Вашингтона». Сходили, поговорили и все. А для меня было сюрпризом, что Овечкин записал видеообращение и его показали. Было очень приятно.

— Вы также полетите на льду встречать Овечкина или теперь уже не будете?

— Думаю, что не надо (смеется).

— Помните о его конфликте с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым?

— Я драку видел, но точно не знаю, что там произошло и почему возникла драка. Не хочу лезть в подробности. С другой стороны, это плей-офф и все идут до конца. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Барбашева