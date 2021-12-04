Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев оценил свой прогресс в нынешнем сезоне.

Форвард забросил четыре шайбы в последних четырех матчах и с восемью голами занимает четвертое место в споре лучших снайперов «Блюз». Всего на счету Барбашева 14 (8+6) очков, и по данному показателю он идет шестым в команде.

«Да, в этом сезоне мне удалось набрать несколько очков, — сказал Барбашев сайту НХЛ. — Но как мне самому кажется, я могу еще прибавить в атакующих действиях и приносить больше пользы команде. Я должен вернуться к своей игре и вновь показывать силовой хоккей. Надеюсь, у меня будут новые шансы отличиться».