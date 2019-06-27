Иван Барбашев – о победе Сент-Луиса" в Кубке Стэнли: "Мы играли командой и все бились за тренера"

Нападающий "Сент-Луиса"​ Иван Барбашев​ в интервью "СЭ" попытался объяснить, как команде, находившейся на последнем месте в НХЛ​, удалось в том же сезоне выиграть Кубок Стэнли.

– Честно? Не могу объяснить. Прошлым летом произошли обмены, "Блюз" получили О'Райлли, Бозака и Маруна. Мы понимали, что собралась очень сильная команда. Все думали, что будет очень удачный сезон. Никто только не мог подумать, насколько. Но сначала команда проигрывала. В январе, когда мы опустились на последнее место, был трудный момент для всех. Но все равно еще в декабре мы чувствовали и даже знали, что все для нас перевернется и пойдет вверх. Почему – трудно объяснить. И это произошло.

– Объясните феномен Беруби. Что тренер может до такой степени изменить? Что сказать, придя на пост, что сделать? Игроки-то те же самые.

– Так и есть. Просто мы играли командой и все бились за тренера. Так можно сказать. Беруби – очень хороший тренер, и я знаю это, потому что в мой второй год в системе "Сент-Луиса" играл у него еще в АХЛ. В тот сезон меня как раз впервые подняли в "Блюз". За Беруби очень приятно было играть. А всю историю сложно объяснить – что произошло, почему проигрывали? Это история, которая запомнится на всю жизнь и из которой можно сделать отличное кино.

– В момент, когда он возглавил "Блюз", были какие-то мощные слова, которые вас зарядили?

– Он сказал, что в этой раздевалке у нас собралась очень хорошая команда, и все должно перевернуться. Но для этого надо будет много работать. На каждой тренировке отдаваться до конца, в каждой игре прибавлять. И, главное, играть как одна команда. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ивана Барбашева – здесь