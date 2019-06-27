Иван Барбашев: "Хочу выиграть Олимпиаду и чемпионат мира"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев в интервью "СЭ" рассказал, как было принято решение уехать в Северную Америку. Также хоккеист рассказал, к чему будет стремиться после победы в Кубке Стэнли.

– Вы очень рано уехали за океан – ваши родители извлекли уроки из истории старшего брата, которого не отпустили в юниорскую лигу из ЦСКА, но и в армейском клубе не дали себя проявить. Вы сами хотели уехать, или это была целиком инициатива отца?

– Это шло больше от родителей и было не моим, а их решением. У брата в свое время не получилось уехать, и они сказали: "Ты уезжаешь". Уезжаю так уезжаю (смеется). Теперь можно сказать, что семья выбрала правильный путь.

– Трудно было в 16 лет оказаться одному за границей? Как давалось привыкание в "Монктоне", да и вообще к Северной Америке?

– Это было для меня тяжелое время. Английский толком не знал, ко мне все подходят, что-то говорят, а я отвечаю: "Yes" и "Hi". Очень большим плюсом стало то, что в одной команде со мной был Дмитрий Яшкин. Это очень помогло. Было с кем пообщаться на русском, а уже во время сезона начали ходить в школу. Посещали ее три месяца каждое утро перед тренировками. После этого с языком стало уже значительно легче.

– Прозвище Барби появилось уже тогда? И в юности не обижались на него – мальчишку-то может задеть, когда называют как куклу. Пусть это и производное от фамилии.

– Никаких обид не было. Ребята говорили – вот и пришло прозвище. Не проблема.

– Вам потребовалось немало лет после приезда в Северную Америку, чтобы закрепиться в лучшей лиге мира. Три года в юниорской лиге, сейчас – четвертый во взрослом хоккее и третий в НХЛ. Многие за такое время ломаются и возвращаются. Насколько сложно было выдюжить вам?

– Это был очень долгий путь. Он потребовал много терпения. Но я выбрал такую дорогу, где надо было терпеть, работать и становиться лучше. И все это вознаградилось. Это что-то невероятное. По нашей истории – от последнего места до Кубка Стэнли за полгода – кино можно снимать. До сих пор даже не могу поверить, что эта мечта сбылась чуть больше недели назад. Осознаю это, наверное, только тогда, когда мне вручат перстень. Не могу дождаться этого момента! А еще до конца поверю только в момент, когда мое имя напишут на Кубке.

– Когда в 23 года выигрываешь Кубок Стэнли, возникает мысль – к чему дальше стремиться? Так к чему?

– К новому Кубку Стэнли. Сделав это один раз, не хочется останавливаться! Еще – выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Таких шансов у меня еще не было. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ивана Барбашева – здесь