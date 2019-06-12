Иван Барбашев: "Это будет главный матч в карьере каждого игрока команды"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев поделился ожиданиями от седьмого матча финала плей-офф с "Бостоном", в котором определится обладатель Кубка Стэнли.

– Было очень тяжело пропускать шестой матч серии и смотреть за игрой со стороны, даже хотелось выйти на лед и помочь, – цитирует Барбашева официальный сайт лиги. – Я был уверен, что команда сможет победить, верил в ребят, но как только встреча закончилась, все о ней тут же забыли. Есть еще одна игра, которая станет самой важной в этом сезоне.

Это будет главный матч в карьере каждого игрока команды, мы с нетерпением его ждем. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Победу одержит тот, кто будет больше хотеть этого. Игра пройдет на площадке соперника, но мы уверены в себе, наши мысли только об успешном результате.

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