Иван Барбашев: "Это адски хороший сезон"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после победы над "Сан-Хосе" (5:1, 4-2) и выхода в финал Кубка Стэнли отметил, что очень доволен результатом. По его словам, в январе никто такого себе не мог представить. ​

- Я очень взволнован, мои родители – тоже. Это адски хороший сезон, с самого первого дня. Мы проигрывали всем подряд, еще в январе занимали последнее место в лиге. Но нашли способ все спасти и взобраться на вершину. Это восхитительно! Теперь мы – в финале Кубка Стэнли, – цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ.