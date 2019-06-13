Иван Барбашев: "Что круче Кубка Стэнли? Дети!"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после завоевания Кубка Стэнли назвал, что может быть круче этой победы. Также он отметил, что команда надеялась на победу на своем льду.

– Особенный момент, который никогда не забудется, – заявил Барбашев. – Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить. Было очень тяжело пропускать шестую игру. Очень надеялся, что команда сможет победить дома. К сожалению, не получилось, хотя парни бились. Сегодня на выезде показали гораздо лучший хоккей, и были одной командой.

– Есть ли что-то круче, чем Кубок Стэнли?

– Дети!

– Куда привезете Кубок Стэнли?

– У меня будет все лето, чтобы об этом подумать.

– Верится, что в январе вы шли на последнем месте, а сейчас выиграли Кубок Стэнли?

– Было тяжелое время.

– Перед игрой речи произносил?

– Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело сказали, что это, возможно, единственный шанс выиграть Кубок. Оно так и есть даже для этих ребят, которые долгое время играют в лиге. (Виктория Булахова)

Иван Барбашёв: Что круче Кубка Стэнли? Дети! pic.twitter.com/c7dM8FlenA — СЭ Хоккей (@hockey_se) 13 июня 2019 г.

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