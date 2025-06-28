Итоги первого раунда драфта НХЛ 2025 года: Шефер — первый пик, Андреянов — 20-й
В Лос-Анджелесе завершился первый раунд драфта НХЛ 2025 года. В этот раз делегации клубов не приезжали на церемонию, а работали из своих офисов.
«Айлендерс» под первым номером выбрали 17-летнего защитника «Эри Оттерз» Мэттью Шефера. Вторым был выбран Майкл Миса, который отправился в «Сан-Хосе». Замкнул первую тройку шведский форвард Антона Фронделль, выбранный «Чикаго».
Единственным российским игроком, выбранным в первом раунде, стал голкипер Петр Андреянов, которого взял «Коламбус».
Второй и последующие раунды пройдут в субботу, 28 июня, и начнутся в 19:00 по московскому времени.
Драфт НХЛ-2025
Первый раунд
1. «Айлендерс» — Мэттью Шефер (защитник, «Эри Оттерс»)
2. «Сан-Хосе» — Майкл Миса (нападающий, «Сагино»)
3. «Чикаго» — Антон Фронделль (нападающий, «Юргорден»)
4. «Юта» — Калеб Денуайе (нападающий, «Монктон»)
5. «Нэшвилл» — Брэди Мартин (нападающий, «Су Грейхаундс»)
6. «Филадельфия» — Портер Мартон (нападающий, «Брэмптон»)
7. «Бостон» — Джеймс Хэгенс (нападающий, Бостонский колледж)
8. «Сиэтл» — Джейк О'Брайен (нападающий, «Брентфорд»)
9. «Баффало» — Радим Мртка (защитник, «Сиэтл Тандербердс»)
10. «Анахайм» — Роджер Маккуин (нападающий, «Брэндон»)
11. «Питтсбург» — Бенжамин Киндел (нападающий, «Калгари Хитмен»)
12. «Филадельфия» — Джек Несбитт (нападающий, «Виндзор»)
13. «Детройт» — Картер Беар (нападающий, «Эверетт»)
14. «Коламбус» — Джексон Смит (защитник, «Трай-Сити»)
15. «Ванкувер» — Брейден Кутс, Канада (нападающий, «Сиэтл Тандербердс»)
16. «Айлендерс» — Виктор Эклунд (нападающий, «Юргорден»)
17. «Айлендерс» — Кашон Эйтчесон (защитник, «Бэрри Колтс»)
18. «Калгари» — Коул Решни (нападающий, «Виктория»)
19. «Сент-Луис» — Джастин Карбонно (нападающий, «Бленвиль-Буабриан»)
20. «Коламбус» — Петр Андреянов (вратарь, «Красная Армия»)
21. «Нэшвилл» — Кэмерон Рид (защитник, «Китченер»)
22. «Питтсбург» -н Билл Зоннон (нападающий, «Руин-Норанда»)
23. «Оттава» — Логан Хенслер (защитник, университет Висконсина)
24. «Питтсбург» — Уилл Хоркофф (нападающий, сборная США U18)
25. «Чикаго» — Вацлав Нестрашил (нападающий, «Маскигон»)
26. «Нэшвилл» — Райкер Ли (нападающий, «Мэдисон»)
27. «Вашингтон» — Линден Лакович (нападающий, «Муз Джо»)
28. «Виннипег» — Саша Бумедьенн (защитник, Бостонский университет)
29. «Чикаго» — Мэйсон Уэст (нападающий, «Фарго»)
30. «Сан-Хосе» — Джошуа Равенсберген (вратарь, «Принс Джордж»)
31. «Лос-Анджелес» — Генри Брустевич (защитник, «Лондон»)
32. «Калгари» — Каллен Поттер (нападающий, «Аризона Стэйт»)
