Итоги первого раунда драфта НХЛ 2025 года: Шефер — первый пик, Андреянов — 20-й

В Лос-Анджелесе завершился первый раунд драфта НХЛ 2025 года. В этот раз делегации клубов не приезжали на церемонию, а работали из своих офисов.

«Айлендерс» под первым номером выбрали 17-летнего защитника «Эри Оттерз» Мэттью Шефера. Вторым был выбран Майкл Миса, который отправился в «Сан-Хосе». Замкнул первую тройку шведский форвард Антона Фронделль, выбранный «Чикаго».

Единственным российским игроком, выбранным в первом раунде, стал голкипер Петр Андреянов, которого взял «Коламбус».

Второй и последующие раунды пройдут в субботу, 28 июня, и начнутся в 19:00 по московскому времени.

Драфт НХЛ-2025

Первый раунд

1. «Айлендерс» — Мэттью Шефер (защитник, «Эри Оттерс»)

2. «Сан-Хосе» — Майкл Миса (нападающий, «Сагино»)

3. «Чикаго» — Антон Фронделль (нападающий, «Юргорден»)

4. «Юта» — Калеб Денуайе (нападающий, «Монктон»)

5. «Нэшвилл» — Брэди Мартин (нападающий, «Су Грейхаундс»)

6. «Филадельфия» — Портер Мартон (нападающий, «Брэмптон»)

7. «Бостон» — Джеймс Хэгенс (нападающий, Бостонский колледж)

8. «Сиэтл» — Джейк О'Брайен (нападающий, «Брентфорд»)

9. «Баффало» — Радим Мртка (защитник, «Сиэтл Тандербердс»)

10. «Анахайм» — Роджер Маккуин (нападающий, «Брэндон»)

11. «Питтсбург» — Бенжамин Киндел (нападающий, «Калгари Хитмен»)

12. «Филадельфия» — Джек Несбитт (нападающий, «Виндзор»)

13. «Детройт» — Картер Беар (нападающий, «Эверетт»)

14. «Коламбус» — Джексон Смит (защитник, «Трай-Сити»)

15. «Ванкувер» — Брейден Кутс, Канада (нападающий, «Сиэтл Тандербердс»)

16. «Айлендерс» — Виктор Эклунд (нападающий, «Юргорден»)

17. «Айлендерс» — Кашон Эйтчесон (защитник, «Бэрри Колтс»)

18. «Калгари» — Коул Решни (нападающий, «Виктория»)

19. «Сент-Луис» — Джастин Карбонно (нападающий, «Бленвиль-Буабриан»)

20. «Коламбус» — Петр Андреянов (вратарь, «Красная Армия»)

21. «Нэшвилл» — Кэмерон Рид (защитник, «Китченер»)

22. «Питтсбург» -н Билл Зоннон (нападающий, «Руин-Норанда»)

23. «Оттава» — Логан Хенслер (защитник, университет Висконсина)

24. «Питтсбург» — Уилл Хоркофф (нападающий, сборная США U18)

25. «Чикаго» — Вацлав Нестрашил (нападающий, «Маскигон»)

26. «Нэшвилл» — Райкер Ли (нападающий, «Мэдисон»)

27. «Вашингтон» — Линден Лакович (нападающий, «Муз Джо»)

28. «Виннипег» — Саша Бумедьенн (защитник, Бостонский университет)

29. «Чикаго» — Мэйсон Уэст (нападающий, «Фарго»)

30. «Сан-Хосе» — Джошуа Равенсберген (вратарь, «Принс Джордж»)

31. «Лос-Анджелес» — Генри Брустевич (защитник, «Лондон»)

32. «Калгари» — Каллен Поттер (нападающий, «Аризона Стэйт»)