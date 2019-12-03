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Источник: защитник «Виннипега» Куликов выбыл до конца января

20:40
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Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выбыл до перерыва на Матч всех звезд НХЛ (26 января), утверждает в своем Twitter североамериканский журналист Брайан Мунц.

30 ноября 29-летний Куликов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).

В текущем сезоне Куликов провел 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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