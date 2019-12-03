Источник: защитник «Виннипега» Куликов выбыл до конца января

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выбыл до перерыва на Матч всех звезд НХЛ (26 января), утверждает в своем Twitter североамериканский журналист Брайан Мунц.

30 ноября 29-летний Куликов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).

В текущем сезоне Куликов провел 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Same skaters as last game for @NHLJets tonight vs @DallasStars.



Hellebuyck starts.



Maurice also announces Kulikov will be out until the All Star Break.@TSN1290Radio @TSNHockey — Brian Munz (@BrianMunzTSN) December 3, 2019

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