Источник: защитник «Виннипега» Куликов выбыл до конца января
20:40
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выбыл до перерыва на Матч всех звезд НХЛ (26 января), утверждает в своем Twitter североамериканский журналист Брайан Мунц.
30 ноября 29-летний Куликов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).
В текущем сезоне Куликов провел 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Same skaters as last game for @NHLJets tonight vs @DallasStars.— Brian Munz (@BrianMunzTSN) December 3, 2019
Hellebuyck starts.
Maurice also announces Kulikov will be out until the All Star Break.@TSN1290Radio @TSNHockey
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