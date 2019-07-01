19:33 | Хоккей — НХЛ

Источник: Зарплата Панарина в "Рейнджерс" составит 11,6 миллиона долларов в год

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Нападающий Артемий Панарин близок к переходу в "Рейнджерс". Предполагается, что он подпишет семилетний контракт. В год 27-летний форвард будет получать 11,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

 

Панарин в прошлом сезоне в составе "Коламбуса" провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

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