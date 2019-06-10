Источник: вратарь "Коламбуса" Тарасов следующий сезон проведет в Финляндии

Вратарь системы клуба НХЛ "Виннипег" Михаил Бердин поделился мнением о перспективах Даниила Тарасова заиграть за "Коламбус". Ранее воспитанник "Салавата Юлаева", который был признан лучшим новичком ВХЛ, подписал трехлетний контракт новичка с "жакетами".

– Он подписал контракт с "Коламбусом". Насколько знаю ситуацию, его на сезон отдают в аренду, едет в Финляндию, – цитирует ProSportStory Бердина. – У него была тяжелая травма, ему надо провести много встреч. Хороший перспективный вратарь, талантливый. Думаю, у него будет хорошая карьера.

Тарасов в прошедшем сезоне провел два матча в КХЛ за "Салават Юлаев", в которых не одержал ни одной победы и пропустил 4 шайбы. В ВХЛ на счету голкипера 42 игры, в среднем за встречу он пропускал 1,78 шайбы, отражая 92,9% бросков.