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Источник: «Виннипег» заинтересован в обмене Лайне на Свечникова

02:12
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«Виннипег» ищет варианты для обмена нападающего Патрика Лайне, который не устраивает клуб своим поведением. По сообщениям NHL Trade Rumor, канадская команда провела переговоры с «Каролиной». «Джетс» интересен второй номер драфта-2018 Андрей Свечников. В сделке также могут быть задействованы игроки «ураганов» Джейкоб Славин и Бретт Песке.

В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков.

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