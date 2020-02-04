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Источник: «Виннипег» расторгнет контракт с Бафлином по обоюдному согласию

00:32
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«Виннипег» в ближайшее время объявит об обоюдном расторжении контракта с защитником Дастином Бафлином, сообщает журналист TSN Фрэнк Серевалли. В этом случае в зарплатной ведомости «Джетс» освободятся 7,6 миллиона долларов. Средства отводились для игрока, который мог вернуться в состав команды.

При таком развитии событий Бафлин станет неограниченно свободным агентом. Его дальнейшая карьера находится под большим вопросом. Перед началом сезона «Виннипег» дисквалифицировал Дастина за то, что он не явился в тренировочный лагерь. Ранее сообщалось, что игроку предоставлен отпуск для решения личных проблем. В конце октября он перенес операцию на голеностопе.

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