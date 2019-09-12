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Источник: «Виннипег» подпишет восьмилетний контракт с Моррисси

18:44
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Защитник «Виннипега» Джош Моррисси продлит контракт, утверждает журналист TSN Даррен Дрэгер.

Как указано в Twitter источника, новый контракт будет рассчитан на восемь лет. Хоккеист будет зарабатывать в среднем 6,25 млн долларов в год.

24-летний защитник в прошедшем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (6+25) очков. В плей-офф у него шесть матчей и одно очко за результативную передачу.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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