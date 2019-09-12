Источник: «Виннипег» подпишет восьмилетний контракт с Моррисси

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси продлит контракт, утверждает журналист TSN Даррен Дрэгер.

Как указано в Twitter источника, новый контракт будет рассчитан на восемь лет. Хоккеист будет зарабатывать в среднем 6,25 млн долларов в год.

I expect the Winnipeg Jets will soon announce an 8 yr extension for Josh Morrissey. $ 6.25 million aav. — Darren Dreger (@DarrenDreger) September 12, 2019

24-летний защитник в прошедшем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (6+25) очков. В плей-офф у него шесть матчей и одно очко за результативную передачу.

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