Источник: «Вегас» узнал о положительном тесте на коронавирус одного из игроков по ходу матча против «Анахайма»
21:22
Национальная хоккейная лига намерена выступить с официальным заявлением, которое будет касаться ситуации вокруг матча регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Анахаймом» (5:4), пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.
По данным источника, «Вегас» узнал о положительном тесте на коронавирус одного из игроков прямо по ходу матча. Сегодняшняя тренировка команды уже была отменена.
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