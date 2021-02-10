Источник: «Вегас» узнал о положительном тесте на коронавирус одного из игроков по ходу матча против «Анахайма»

Национальная хоккейная лига намерена выступить с официальным заявлением, которое будет касаться ситуации вокруг матча регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Анахаймом» (5:4), пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

По данным источника, «Вегас» узнал о положительном тесте на коронавирус одного из игроков прямо по ходу матча. Сегодняшняя тренировка команды уже была отменена.