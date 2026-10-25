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Источник: «Вашингтон» разрешил Мирошниченко вести переговоры о возможном обмене

Никита Давыдов

«Вашингтон» разрешил российскому нападающему Ивану Мирошниченко вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, «Кэпиталз» готовы расстаться с 22-летним хоккеистом, если получат достойную компенсацию. При этом клуб не намерен выставлять россиянина на драфт отказов, поскольку опасается потерять его без компенсации.

Ранее Фридман сообщал, что за ситуацией Мирошниченко следят несколько клубов НХЛ, так как в нынешнем сезоне форвард редко попадает в состав «Вашингтона».

Мирошниченко выступает за «Кэпиталз» с 2023 года. В сезоне-2026/27 он провел в НХЛ 3 матча и забросил одну шайбу.

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Иван Мирошниченко
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 13 8 5 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Вашингтон 11 7 4 14
5 Айлендерс 12 6 6 14
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 15 7 8 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Баффало 12 5 7 13
8 Детройт 12 5 7 13
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 14 9 5 20
2 Юта 13 8 5 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 13 7 6 15
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 13 9 4 20
2 Вегас 14 9 5 19
3 Сиэтл 13 8 5 17
4 Сан-Хосе 13 6 7 13
5 Анахайм 12 5 7 11
6 Калгари 12 5 7 10
7 Лос-Анджелес 11 3 8 8
8 Ванкувер 14 3 11 7
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3.11
29.10 02:30 Вашингтон – Филадельфия 5 : 2
29.10 03:30 Эдмонтон – Калгари 4 : 0
29.10 04:00 Колорадо – Нью-Джерси 5 : 2
29.10 05:00 Сиэтл – Торонто 5 : 4
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