Источник: «Вашингтон» разрешил Мирошниченко вести переговоры о возможном обмене

«Вашингтон» разрешил российскому нападающему Ивану Мирошниченко вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, «Кэпиталз» готовы расстаться с 22-летним хоккеистом, если получат достойную компенсацию. При этом клуб не намерен выставлять россиянина на драфт отказов, поскольку опасается потерять его без компенсации.

Ранее Фридман сообщал, что за ситуацией Мирошниченко следят несколько клубов НХЛ, так как в нынешнем сезоне форвард редко попадает в состав «Вашингтона».

Мирошниченко выступает за «Кэпиталз» с 2023 года. В сезоне-2026/27 он провел в НХЛ 3 матча и забросил одну шайбу.