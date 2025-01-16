Источник: «Вашингтон» планирует продлить контракты с обоими вратарями команды

«Вашингтон» планирует продлить контракты с вратарями команды Чарли Линдгреном и Логаном Томпсоном, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

По информации источника, клуб уже провел предварительные переговоры с обоими хоккеистами. Отмечается, что в «Кэпиталз» опасаются, что подписание контракта только с одним из голкиперов по ходу сезона может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке.

«Думаю, что руководство «Вашингтона» опасается негативного влияния на атмосферу в команде, в случае продления контракта с одним из вратарей прямо по ходу текущего сезона. Клуб продолжит переговоры с агентами обоих вратарей, но подходит к этому с осторожностью», — приводит слова Лебрюна The Athletic.