Источник: «Вашингтон» и агент Холтби решили не вести переговоры в течение сезона

«Вашингтон» начнет переговоры о новом контракте с голкипером Брэйденом Холтби после окончания нынешнего сезона, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Срок действующего контракта 30-летнего канадца с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.

Холтби был выбран «Вашингтоном» под общим 93-м номером на драфте-2008. Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.