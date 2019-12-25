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Источник: «Вашингтон» и агент Холтби решили не вести переговоры в течение сезона

22:43
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«Вашингтон» начнет переговоры о новом контракте с голкипером Брэйденом Холтби после окончания нынешнего сезона, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Срок действующего контракта 30-летнего канадца с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.

Холтби был выбран «Вашингтоном» под общим 93-м номером на драфте-2008. Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

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