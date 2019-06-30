Источник: Варламов может перейти в "Каролину"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов может перейти в "Каролину", сообщает в своем Twitter журналист Пьер Лебрен.
- "Каролина" все еще пытается продлить контракт с Мразеком. А также подписать Варламова, - говорится в сообщении.
Even with getting Reimer, Carolina still trying on Mrazek. As well as Varlamov.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 30 июня 2019 г.
В минувшем сезоне 31-летний Варламов провел 50 матчей за "Колорадо", в которых пропустил 141 шайбу.
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