Источник: Варламов может перейти в "Каролину"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов может перейти в "Каролину", сообщает в своем Twitter журналист Пьер Лебрен.

- "Каролина" все еще пытается продлить контракт с Мразеком. А также подписать Варламова, - говорится в сообщении.

Even with getting Reimer, Carolina still trying on Mrazek. As well as Varlamov. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 30 июня 2019 г.

В минувшем сезоне 31-летний Варламов провел 50 матчей за "Колорадо", в которых пропустил 141 шайбу.

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