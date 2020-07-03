Источник: «Ванкувер» в ближайшее время может подписать контракт с Трямкиным

Агент защитника Никиты Трямкина Тодд Даймонд заявил, что россиянин должен вернуться в «Ванкувер». Стороны могут заключить контракт с ближайшее время, сообщает в Twitter журналист канадской радиостанции TSN 1040 Рик Даливал.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию. Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.