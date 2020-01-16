Источник: в НХЛ проявляют интерес к Билялову, Мельничуку и Красикову

Клубы Национальной хоккейной лиги ищут варианты усиления вратарской линии за пределами Северной Америки. В сферу интересов попали три вратаря из Континентальной хоккейной лиги: Тимур Билялов («Ак Барс»), Алексей Мельничук (СКА) и Алексей Красиков («Сибирь»), пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее канадские СМИ сообщали об интересе к Билялову со стороны «Торонто» и других клубов НХЛ. Позднее появилась информация, что 24-летний голкипер ведет переговоры о продлении контракта с «Ак Барсом» на два года. Действующее соглашение игрока с казанским клубом истекает в апреле 2020 года.

В нынешнем сезоне КХЛ Билялов установил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии — 316 минут 9 секунд.

21-летний Мельничук — воспитанник петербургского хоккея. В МХЛ играл за «СКА-1946», в ВХЛ — за «СКА-Неву». Участник молодежного чемпионата мира в 2018 году. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в КХЛ за СКА, в которых пропускал в среднем 1,68 шайбы и отражал 93 процента бросков.

24-летний Красиков находится в системе «Сибири» с 2015 года. В этом сезоне он сыграл в КХЛ 22 матча, в которых пропускал в среднем 1,91 шайбы и отбивал 93,7 процента бросков.