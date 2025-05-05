Источник: в CAS завершилось рассмотрение апелляции ФХР к ИИХФ по делу Федотова

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) к Международной федерации хоккея (ИИХФ) по делу российского голкипера Ивана Федотова, сообщает ТАСС.

«Рассмотрение дела в CAS закончилось», — приводит ТАСС слова источника.

В мае 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на 1 миллион швейцарских франков за выступление Федотова в составе ЦСКА в сезоне-2023/24 КХЛ. Игра голкипера в армейской команде проходила в нарушение правил международных переходов ИИХФ: на момент заключения соглашения с ЦСКА у Федотова уже было действующее соглашение с «Филадельфией».