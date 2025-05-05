Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

5 мая, 17:15

Источник: в CAS завершилось рассмотрение апелляции ФХР к ИИХФ по делу Федотова

Игнат Заздравин
Корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) к Международной федерации хоккея (ИИХФ) по делу российского голкипера Ивана Федотова, сообщает ТАСС.

«Рассмотрение дела в CAS закончилось», — приводит ТАСС слова источника.

В мае 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на 1 миллион швейцарских франков за выступление Федотова в составе ЦСКА в сезоне-2023/24 КХЛ. Игра голкипера в армейской команде проходила в нарушение правил международных переходов ИИХФ: на момент заключения соглашения с ЦСКА у Федотова уже было действующее соглашение с «Филадельфией».

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ФХР
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В Европарламенте назвали важной встречу европейских депутатов с Медведевым
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сербия сообщила о требовании США вывести российских акционеров из NIS
В результате оползня в Индонезии погибли 11 человек
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • андр

    Вот это новость! Только ни о чем. Браво, СЭ!

    06.05.2025

  • fell62

    ни КХЛ ,ни НХЛ не входят в состав ИИХФ ...нахер послать и забыть.

    06.05.2025

  • Телевизор посмотрел

    Уже сломали, что теперь перетирать...

    05.05.2025

  • shurikfromkaragay

    вся вода давно утекла, а они все еще херней страдают

    05.05.2025

  • Дм

    И? Итог никакой что ли? Пустой пук?

    05.05.2025

    • «Вегас» — «Эдмонтон»: расписание и даты матчей серии плей-офф НХЛ

    «Виннипег» — «Даллас»: расписание и даты матчей серии плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 17 12 5 24
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Филадельфия 17 9 8 21
    6 Рейнджерс 18 9 9 20
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Юта 18 10 8 21
    4 Виннипег 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 18 6 12 16
    8 Нэшвилл 19 6 13 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
    15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
    15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости