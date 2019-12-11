НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Источник: увольнение Монтгомери может быть связано с проблемами с алкоголем

10:14
Теги:

Как уже сообщал «СЭ», «Даллас» отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери. В сообщении клуба было сказано, что специалиста уволили «из-за непрофессионального поведения».

По данным журналиста финского Viasat Анти Мякинена, Монтгомери лишился должности из-за злоупотребления алкоголем и следовавших за этим проблем.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир