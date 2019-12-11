Источник: увольнение Монтгомери может быть связано с проблемами с алкоголем

Как уже сообщал «СЭ», «Даллас» отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери. В сообщении клуба было сказано, что специалиста уволили «из-за непрофессионального поведения».

По данным журналиста финского Viasat Анти Мякинена, Монтгомери лишился должности из-за злоупотребления алкоголем и следовавших за этим проблем.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.

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