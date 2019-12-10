Источник: увольнение главного тренера «Далласа» не связано с расизмом

Увольнение главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери не связано с расистским вопросом, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Специалиста отправили в отставку из-за непрофессионального поведения.

— Мне сказали, что в НХЛ было известно о ситуации с Джимом Монтгомери еще до того, как Гэри Беттмэн вчера вечером встретился со СМИ, чтобы объявить план из четырех пунктов лиги. Но увольнение Монтгомери не подпадает под действие этого плана. По-видимому, оно не связано с этим.

Накануне НХЛ объявила о создании программ для сотрудников лиги, клубов и хоккеистов, направленных на искоренение случаев оскорблений и недостойного поведения. Такое решение стало результатом расследования инцидентов и разоблачений в отношении отдельных тренеров, которых обвиняют в грубом отношении к игрокам.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков