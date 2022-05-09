Источник: у Тротца был конфликт с некоторыми игроками «Айлендерс»

Стали известны причины ухода Барри Тротца с поста главного тренера «Айлендерс». У него был конфликт с некоторыми игроками команды, а также с генеральным менеджером Лу Ламорелло, пишет инсайдер Давид Паньотта.

59-летний 9 мая специалист был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».

Тротц возглавил «Айлендерс» летом 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2022/23.

В регулярном чемпионате текущего сезона «Айлендерс» с 84 очками в 82 матчах заняли пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не сумели пробиться в плей-офф.