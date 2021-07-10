Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Источник: у Тарасенко возникли разногласия с партнерами по «Сент-Луису»

15:55
Владимир Тарасенко. Фото ХК "Сент-Луис".
Владимир Тарасенко. Фото ХК &quot;Сент-Луис&quot;.
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко хочет покинуть клуб и запросил обмен.

Журналист из Сент-Луиса Энди Стрикленд поделился мнением о ситуации с вероятным обменом форварда из «Блюз».

«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом.

Между ним и некоторыми партнерами по команде имеются серьезные разногласия. Этим летом «Сент-Луис» будет изучать варианты его обмена вне зависимости от того, просит он об этом или нет», — написал Стрикленд в Twitter.

Нынешний контракт Тарасенко действует еще два года. Его зарплата — 7,5 миллиона долларов.

В сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной России
Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой Ваккер»
«Крылья Советов» пригласили Льва Лещенко на матч самарцев с «Ахматом»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд