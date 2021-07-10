Источник: у Тарасенко возникли разногласия с партнерами по «Сент-Луису»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко хочет покинуть клуб и запросил обмен.

Журналист из Сент-Луиса Энди Стрикленд поделился мнением о ситуации с вероятным обменом форварда из «Блюз».

«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом.

Между ним и некоторыми партнерами по команде имеются серьезные разногласия. Этим летом «Сент-Луис» будет изучать варианты его обмена вне зависимости от того, просит он об этом или нет», — написал Стрикленд в Twitter.

Нынешний контракт Тарасенко действует еще два года. Его зарплата — 7,5 миллиона долларов.

В сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.