Источник: у Ланкинена есть предложение из КХЛ

Голкипер системы «Чикаго» Кевин Ланкинен может оказаться у КХЛ. У игрока есть предложение от российского клуба, сообщает Hockey Sverige.

По информации источника, этим клубом является «Авангард». Однако пока непонятно, как будет выглядеть соглашение, так как у 25-летнего финна еще два года действует контракт с «Блэкхокс».

В сезоне-19/20 Ланкинен играл за фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ. Он провел 21 матч за «Рокфорд», пропуская в среднем 3,03 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 90,9.

Защищая ворота сборной Финляндии на победном чемпионате мира в 2019 году, Ланкинен пропускал в среднем 1,5 шайбы за матч и стал лучшим голкипером турнира.