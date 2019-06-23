Источник: "Торонто" близок к продлению контракта с Юнссоном

"Торонто" в ближайшее время продлит контракт с форвардом Андреасом Юнссоном. Как утверждает в своем Твиттере журналист Даррен Дрегер, новое соглашение с 24-летним шведом будет рассчитано на 4 года. Зарплата хоккеиста составит от 3,25 до 3,5 миллиона долларов за сезон.

Leafs closing in on 4 year extension with Andreas Johnsson. Likely between $3.25 mil and $3.5 AAV. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 22 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Юнссон провел 80 матчей за "Торонто" и набрал 47 (21+26) очков.

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