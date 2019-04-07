Источник: Тодд Маклеллан может стать главным тренером "Лос-Анджелеса"

Канадский специалист Тодд Маклеллан является одним из кандидатом на пост главного тренера "Лос-Анджелеса", сообщает журналист Деннис Бернстейн. Ранее стало известно, что руководство "Кингз" уволило Уилли Дежардена.

Маклеллан возглавлял "Кливленд", "Хьюстон", "Сан-Хосе" и "Эдмонтон". Дважды доходил до полуфинала Кубка Стэнли. Под его руководством сборная Канады стала чемпионом мира в 2015 году. Тогда в финале "кленовые листья" разгромили сборную России со счетом 6:1.

В составе "Кингз" выступают два россиянина: нападающие Илья Ковальчук и Никита Щербак.

Дежардена освободили от обязанностей главного тренера "Лос-Анджелеса"