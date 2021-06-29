Источник: Тарасенко назвал «Сент-Луису» несколько команд, в которые готов перейти

Нападающий Владимир Тарасенко может покинуть Сент-Луис в предстоящее межсезонье. «Блюз» рассматривают возможность обмена 29-летнего российского форварда, утверждает Daily Faceoff.

В контракте игрока предусмотрен полный запрет на обмен, но, как сообщает источник, Тарасенко уже назвал «Сент-Луису» несколько команд, в которые готов одобрить обмен.

У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

В этом сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла при полезности «-8» в 4 играх.