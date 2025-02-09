Источник: Тарасенко могут обменять из «Детройта»

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко может быть обменян в другой клуб, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

По словам источника, он слышал слухи о возможном обмене 33-летнего россиянина.

Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» в июле прошлого года. В этом сезоне форвард набрал 22 (7+15) очка в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Флориду», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Сент-Луис».